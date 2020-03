Señales que indican que tu pareja miente cuando te dice “te amo”

Lau Chan • 6 Mar 2020 – 03:00 AM

Lo sé. No hay nada peor que un “te amo” vacío y aunque el te lo diga y te emocione hay algo que no te cuadra cuando él trata de ser expresivo. Aquí te damos algunas señales que pueden alertarte para que ya no sigas con alguien que dice amarte pero su lenguaje corporal o acciones dicen otra cosa.

Lo dice sin emoción

La forma en el que alguien dice “te amo” cuenta mucho, no es lo mismo que te lo diga super emocionado y nervioso a la vez a que lo diga como si estuviera hablando de algo que no le interesa platicar. Un chico que está interesado en ti, no dice estas palabras a la ligera.

Lo dice en momentos apasionados

No es posible que solo te llene de “te amos” cuando están en la intimidad, por favor, despierta, eso cualquiera lo dice en ese momento por el descontrol que produce. Si notas que en otras ocasiones evade tus demostraciones de afecto verbales, entonces mejor sal de ahí huyendo.

Solo dice amo “x” cosa de tí

Suele pasar, aún no se ha atrevido a decir algo tan importante, pero empieza diciendo que ama tu sonrisa o cómo eres. sin embargo, esto no es del todo malo, pues aunque aun no esté loco por ti, está en ese proceso de enamoramiento.

Sus acciones no concuerdan con sus palabras

Recuerda que las acciones dicen más que las palabras, y aunque te duela, si no demuestra que te ama, aunque te lo diga no es sincero.