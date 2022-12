señales en las apps de citas que te convierten en un perfil aburrido

Sé claro con lo que buscas : Tenemos mucho más claras nuestras banderas rojas y verdes y según un estudio de la plataforma de citas más de la mitad (52%) ha establecido aún más límites en el último año. Por eso, es importante incluir en tu biografía lo que NO buscas, pero sin resultar borde. Muestra sinceridad sobre tus intereses, pero de tal manera que no suene demasiado negativo. En vez de poner “no busco nada serio” o “no bebo alcohol” puedes reformularlo de la siguiente forma: “busco citas casuales que sean preferiblemente 0% alcohol”.

Evidentemente, eres mucho más que eso, pero los demás no lo saben y deducen, según lo que les muestres, si será arriesgado, divertido o un aburrimiento total quedar contigo. Cómo te presentas o relacionas con la gente y qué comentas sobre ti son algunas de las ‘flags’ o banderas que ondeas, de manera consciente o no .

Pero estas ‘banderas’ pueden aparecer también de forma no intencionada, es decir: es posible que estés utilizando imágenes o descripciones en tu perfil que hagan que los demás piensen que no eres ‘material para citas’ . De esta manera, las ‘Beige Flags’ se convierten en una suerte de ‘Red Flags’, las ya conocidas señales que te indican que la persona con la que estás hablando probablemente te lleve a una relación tóxica.

