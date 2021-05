señales de alerta ante un problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo

El hipotiroidismo es un trastorno por el que la tiroides “no produce la cantidad suficiente de hormonas cruciales ” para las diferentes actividades del organismo, indican los especialistas de Mayo Clinic. Al comienzo de la enfermedad puede que no existan síntomas identificables, pero si no se trata a tiempo puede derivar en problemas como obesidad, infertilidad o enfermedad cardíaca.

