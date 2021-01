Senado rechazó última objeción para reconocer victoria de Joe Biden en Estados Unidos | Internacional | Noticias

Actualizado a las 01:36

El Senado de EE.UU. rechazó este jueves una objeción al resultado de las elecciones de noviembre en el estado de Pensilvania, el último obstáculo que planea revisar antes de que el Congreso ratifique la victoria del presidente electo estadounidense, Joe Biden.

Por 92 votos a favor y 7 en contra, el Senado votó para desestimar una objeción a los resultados en Pensilvania que habían presentado legisladores republicanos en la Cámara Baja con el apoyo de un senador conservador, Josh Hawley.

“No esperamos más votos esta noche”, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, después de la votación.

Eso significa que, una vez que la Cámara Baja vote la moción sobre Pensilvania, ningún senador más respaldará una posible objeción en otro estado clave, y la sesión conjunta del Congreso ratificará esta madrugada la victoria de Biden.

“Hoy se ha cometido un asalto vergonzoso contra nuestra democracia. Estuvo ungido en el nivel más alto del Gobierno. Sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la victoria de Joe Biden”, escribió Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes antes que se reinstale la sesión tras los disturbios que se registraron por la tarde.

“Por eso, (…) y después de llamar al Pentágono, el Departamento de Justicia y el vicepresidente (Mike Pence), hemos decidido que deberíamos proceder esta noche en el Capitolio una vez que esté despejado para su uso”, dijo.

La presidenta de la Cámara Baja expresó su “gran tristeza” por lo ocurrido y dijo que la sesión del Congreso “formará parte de la historia, debido a la imagen vergonzosa del país que se ha mostrado al mundo, instigada al más alto nivel”, en referencia a Trump.

Today’s shameful assault on our democracy — anointed at the highest level of government — must not deter us from our responsibility to the Constitution. Tonight, we will move forward with the certification of President-elect Joe Biden’s election.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021