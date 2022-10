Senacyt tendrá aprietos en el 2023, por falta de presupuesto

“Hay que invertir en ciencia para preparar al país para cualquier vicisitud, no solo en el área de salud, sino en todos los temas de índole social y ambiental, como hemos observado recientemente. No se puede escatimar en estos gastos, hay que ajustar el presupuesto nacional para que refleje estas necesidades eminentes”, dijo.

El escenario económico para la ciencia no cambia al pasar los años, pues la Senacyt y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, dos entidades clave durante la pandemia, cuentan por año con un presupuesto que no suma $100 millones entre ambas.

