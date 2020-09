Semedo deja el Barça y se va al Wolverhampton po…

Nélson Semedo se despidió este pasado martes de la afición del FC Barcelona​, dejando caer que su marcha del conjunto barcelonista estaba ya cerrada. No obstante, la operación no era oficial y ha sido este miércoles cuando el Barça la ha anunciado. Los azulgrana han confirmado que el lateral derecho portugués ha sido traspasado al Wolverhampton a cambio de 30 millones de euros y otros 10 en variables. Según se ha comentado, el luso firmará hasta 2025 con el conjunto de Nuno.

Los culés podrían llegar a ingresar 40 ‘kilos’ por este futbolista que en 2017 llegó procedente del Benfica a cambio de poco más de 35. En otras palabras, el internacional por Portugal podría ingresar más o menos lo mismo de lo que costó, por lo que va a ser un negocio aceptable para los catalanes. Está por ver cómo son estos pluses por objetivos, pero parece que algunos serán sencillos de cumplir.

La salida de Semedo se lleva fraguando más de un año, ya que el verano pasado Jorge Mendes, su agente, intentó llevarle al Atlético de Madrid. Al final se quedó, pero a lo largo de este curso se ha hablado mucho de su posible venta. El carrilero tenía que renovar su contrato próximamente, ya que terminaba en 2022, pero se ha optado por buscar un traspaso que económicamente cumpliera con las exigencias de los azulgrana.

El lateral no ha cumplido con las expectativas que había cuando llegó, ya que se esperaba que llenara el hueco que dejó Dani Alves. No obstante, aunque no ha rendido mal, el portugués no ha estado a la altura y le ha costado dar su mejor nivel en el Camp Nou. Por este motivo, el club ha preferido hacer caja con él y deshacerse de paso de su contrato, que ascendía a unos 4 millones netos. En principio, Sergiño Dest, que apunta a ser su sustituto, ganará menos, por lo que bajará la masa salarial.

Semedo, agradecido con el Barça por estos años

El adiós del luso en su cuenta de Instagram fue muy sentido y el jugador dejó claro lo agradecido que se siente al Barça por haber podido disfrutar de esta etapa en el Camp Nou. “Muchas gracias, FC Barcelona por darme la oportunidad de vivir el sueño de vestir esta camiseta, de jugar el Camp Nou, de aprender y disfrutar de los mejores del mundo. Gracias por hacerme crecer como jugador y como persona”, dijo, para comenzar.

Por otro lado, reconoció que jamás podrá olvidar lo vivido en la Ciudad Condal y quiso darle las gracias a sus compañeros y a todos los que le han ayudado, además de desear suerte a los culés de cara al futuro. “Fueron 3 años maravillosos que jamás olvidaré. Agradecer a mis compañeros, staff, afición y a todas las personas que me ayudaron desde que llegué hasta el día de hoy. Os deseo la mejor suerte del mundo. Eternamente agradecido”, finalizó.