Semblanza de jóvenes patriotas | La Prensa Panamá

Y yo con la rebeldía innata les contestaba: ¡Claro que puedo y más que tú! En esa estaba cuando me pico la vena del patriotismo, y en diciembre de ese año me involucré anónimamente contra la presencia militarista estadounidense en todo nuestro territorio nacional.

Al recorrerlo con honor, finalice el mismo agotado, y entre los curiosos espectadores me decían: ¿puede o no puede?

Recuerdo cuando cursaba estudios de Perito Mercantil en la Escuela Comercial, situada durante muchos años frente a la Iglesia de La Merced, donde sus propietarios, entre ellos su director apellido Retailly, me tomó mucho aprecio y para unas fiestas patrias de noviembre de 1947, me escogió para llevarle el pabellón nacional en representación del Colegio.

