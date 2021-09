Semana de la Moda vuelve a NY con energía

De acuerdo a la revista Vogue, el desfile se llamará VMA x New Generation Fashion Show y expondrá las creaciones de diseñadores emergentes como Collina Strada, Barragán, Gauntlett Cheng, No Sesso y Vaquera, que rememorán escenas icónicas a lo largo de estos años como la serpiente que era parte del atuendo de la cantante Britney Spears, o el vestido de carne de Lady Gaga.

