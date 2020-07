Selena recaudará millones de dólares para la salud mental

“Nuestro objetivo con Rare Impact Fund es recaudar ambiciosamente US$ 100 millones en los próximos 10 años para ayudar a aumentar el acceso a los recursos de salud mental. ¿Cómo? A partir de nuestra primera venta, el uno por ciento de las ventas anuales de Rare Beauty irá directamente para el Rare Impact Fund. Pero eso no es todo. Estamos comprometidos a recaudar fondos de varios socios filantrópicos para lograr nuestro objetivo. Rare Impact Fund ayudará a apoyar a las organizaciones locales, nacionales y globales que tienen un impacto directo en el bienestar de esta increíble comunidad”.

You May Also Like