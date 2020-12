Selena Quintanilla: quién es Yolanda Saldívar y por qué mató a la cantante | Selena La serie | Series | Netflix | Celebs nnda nnlt | GENTE

El 31 de marzo, Selena fue al motel donde se alojaba Yolanda para pedirle unos documentos financieros que no le había entregado la noche anterior , pero en su afán de retrasar la entrega le dijo que había sido violada, por lo que la artista la llevó a un centro médico, donde le indicaron que no había rastros de haber sido violentada. Al regresar al hotel comenzaron a discutir, fue en ese instante que Saldívar sacó un arma de su bolso y le disparó . Luego trató de huir en su camioneta, pero se entregó después de nueve horas y media de negociar con la policía y el FBI.

A fines de 1994, el personal de las boutiques comenzó a disminuir. Según los mismos trabajadores, Yolanda despedía a los empleados que no le agradaba, pero sus reclamos no fueron escuchados por la cantante, quien no creía que su “amiga” fuera capaz de eso. Sin embargo, las quejas llegaron a oídos de su padre Abraham Quintanilla , quien tomó en cuenta las quejas y le pidió a su hija tener cuidado . Nuevamente, la artista creyó más en su gerenta porque su papá era una persona muy desconfiada con todos.

Ejerció su carrera y nunca se casó. En el trajín de su ejercicio profesional, el dermatólogo Faustino Gómez la demandó por más de US$9.000 asegurando que le había estado robando desde varios años . Este lío se resolvió fuera de la corte. Pero esta no fue la única vez que Saldívar enfrentó la justicia, pues tuvo que volver a los tribunales dos meses después del primer pleito porque tenía una sentencia judicial del condado de Travis en Austin por no pagar un préstamo estudiantil de US$7.361.

Debido a su peso, desde que era niña fue víctima de bullying, por lo que no tenía muchos amigos y la llevó a vivir aislada. Siguió estudios de Enfermería y se graduó en la Universidad Internacional de Texas A&M. Desde ese momento se obsesionó con su físico y comenzó a hacer de todo para perder kilos.

