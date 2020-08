Selena Gomez y la banda de K-Pop Blackpink estrenan ‘Ice Cream’, su nueva canción que ya tiene más de 35 millones de visitas

Ya está´aquí. Tras conocerse el anuncio de la colaboración entre Selena Gomez y Blackpink sus seguidores no han parado de fantasear con el tema. Ice Cream es el resultado de esta unión musical y una de las múltiples que las coreanas tienen, y es que han trabajado ya con artistas internacionales como Lady Gaga o Dua Lipa.

El tema, que ha sido lanzado este mismo viernes, está interpretado en su mayoría en ingles aunque incorpora en algunas de sus frases el coreano. Referentes en el mundo de la música como las cantantes Ariana Grande, Victoria Monét o el productor musical Tommy Brown han sido algunos de los implicados en la composición del tema.

Junto a la canción ha llegado el videoclip a YouTube en el que predomina el color rosa y las protagonistas se rodean del postre que da nombre al nuevo sencillo. La grabación ha sido muy bien acogida por sus seguidores y ya cuenta con más de 35 millones de visualizaciones en apenas unas horas.

Con este explosivo éxito el grupo de K-Pop lanza su segundo single tras How You Like That que sirve como carta de presentación para su esperadísimo trabajo The Album que llegará el próximo 2 de octubre.