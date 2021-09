Selección de Paraguay: Eduardo Berizzo queja del arbitraje contra Colombia Eliminatorias | Selección Colombia

“El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega, lo dan todo, los futbolistas lo dan todo, es lo que me queda”, agregó. No obstante, Berizzo reconoció que “el punto frustra y no te agrada empatar”, aunque señaló que la eliminatoria está en su ecuador.

En concreto se refirió a la última fase del encuentro, cuando Paraguay se mostró más ofensivo. “Tuvimos en los últimos minutos del partido (ocasiones), en ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente”, dijo.

