Selección de Panamá: Ahora, a pensar en el futuro

“En la primera parte, la verdad es que no estuvimos bien en el partido, estuvimos lento y corríamos detrás del balón. Cuando la recuperábamos no teníamos paciencia. En el segundo tiempo salimos con otra idea de estar un poco más replegados, con líneas más juntas, y nos hicimos fuertes controlando el partido en ese tiempo”, comentó Christiansen sobre lo que fue el duelo.

You May Also Like