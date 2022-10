seis victorias de siete ante el Barça

El proyecto de Xavi Hernández se ha quedado tocado no solo por el resultado, sino por la imagen de un Barça con demasiados errores tácticos. Eso sí, su balance en los Clásicos no es del todo malo: habrá que ver si en el duelo del mes de marzo la tendencia continúa o sufre un vuelco.

La goleada del pasado mes de marzo parecía apuntar a una recuperación del conjunto azulgrana. Un resultado contundente en un encuentro en el que en realidad no había nada en juego. Si su mejor jugador del año pasado, Karim Benzema, Carlo Ancelotti apostó por Luka Modric de ‘falso nueve’ y todo fue un desastre para los madridistas . Sin embargo, el título de Liga no peligraba y los blancos acabaron cantando el alirón algo más de un mes más tarde. La realidad es que, más allá de lo que pasó en el campo –una superioridad aplastante del Barça–, los blancos ni salieron al 100% ni tenían la mente en el partido, con la Champions League como objetivo prioritario ya por entonces.

You May Also Like