Seis formas de poner límites respecto al correo electrónico

— DÍGALE A LAS PERSONAS QUÉ SOLICITUDES SERÁN IGNORADAS: Use su biografía de Twitter, su página de contacto o su manual de operaciones para empleados para informarle a las personas cómo usar sus canales de comunicación. Avísele a la gente qué cosas serán eliminadas o ignoradas, por ejemplo, las peticiones no solicitadas.

Durante demasiado tiempo la comunicación por correo electrónico se ha disfrazado de urgente e importante. Parte del problema es que no hay la suficiente fricción. Nos volvemos poco considerados en nuestras solicitudes de tiempo y atención porque el correo electrónico es gratuito y rápido. Pasamos valioso tiempo enviando mensajes con rapidez en lugar de tomarnos el tiempo para realmente analizar las ideas, transfiriendo el trabajo a las agendas de los demás en lugar de averiguarlo por nosotros mismos . Al final del día, el correo electrónico no es el verdadero problema, el problema son los límites.

