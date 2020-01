Seis claves para 2020 en comunicación

Se inicia una nueva década llena de retos para la gerencia, la comunicación estratégica y la gestión de marcas; por ello, durante el mes de diciembre consulté a colegas y expertos para hacer un compendio de algunas de estas conversaciones y las claves en la materia para los tiempos por venir.

1. El riesgo reputacional sigue en juego: la gestión de riesgos es cada vez más importante dadas las dinámicas del entorno y el escrutinio público sobre el desempeño empresarial. Se agota el tiempo para que las empresas, independientemente de su tamaño, asuman definitivamente un modelo de negocios basados en principios de sostenibilidad, que es uno de los principales factores de riesgo.

2. La gente primero: La comunicación interna y el trabajo de endomarca será clave para desarrollar y sostener la ventaja competitiva; sin embargo, las nuevas generaciones de profesionales exigen un nuevo modelo de relaciones y un estilo de liderazgo más espontáneo, abierto y dinámico. Esto implica un replanteamiento de la cultura corporativa y procesos de gestión de cambio más profundos.

3. Propósito: No es lo que haces, sino porqué lo haces. Aunque ya es un tema suficientemente discutido, la narrativa corporativa toa un nuevo ángulo. La mayoría de la gente no sólo se siente identificada con lo que hacen las empresas, eso ya es conocido por el consumidor. El reto ya no es qué hace una empresa sino cómo, por qué lo hace y qué beneficios genera para la sociedad. Entramos en una era en la cual el bienestar individual y colectivo que generan las marcas definirá el verdadero carácter de las mismas.

4. Digital pero no tanto: La saturación digital genera nuevos comportamientos y cada vez más personas buscan desconectarse temporalmente para descansar de la vorágine digital y la intensidad de las redes sociales. La capacidad de las empresas y sus marcas de generar un balance más humano y cercano en la experiencia con el consumidor implica regresar a lo básico, utilizando el poder de los medios sociales como catalizadores pero no como un fin en sí mismo.

5. Menos es más: Ya no se trata de la cantidad de seguidores, sino de la calidad de las comunidades y su interacción. La gestión de las redes sociales ya no son iguales que en el pasado reciente, pues la mayoría de la gente tiene una mayor madurez en su uso, busca contenidos relevantes y enfoca su tiempo en comunidades que tienen algo importante que decir, útil y atractivo. No es la cantidad de contenidos que se generan y número de seguidores, sino su relevancia.

6. La transparencia es comunicar desempeño: Las empresas que sepan manejar la transparencia de forma estratégica como modelo de desempeño, construcción de reputación y mitigación de riesgos tendrán mayores oportunidades de transitar con éxito en un entorno turbulento, pues tendrán la aprobación y el respaldo del público a pesar de sus errores.

El autor es consultor en comunicación estratégica