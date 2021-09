Seguros ven tendencia a la baja en reclamos de vida por el efecto vacuna

En ese sentido, Ian Van Hoorde, CEO de Assa Compañía de Seguros, dijo que esta es una decisión particular de cada compañía, y que la posición de Assa es que aún hay mucho espacio para que las personas reciban las vacunas. La aseguradora, por lo tanto, no ha tomado la decisión de limitar el acceso a seguros a personas vacunadas, aunque sí solicita información sobre vacunación como una fuente de información adicional a otros criterios de selección que permiten determinar el riesgo.

