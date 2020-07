Seguros Sura evoluciona su oferta atendiendo nuevas necesidades de movilidad del mercado panameño actual

Por otro lado, la compañía fortaleció las pólizas de Seguro de Auto particular de cobertura completa, agregando nuevas coberturas y servicios adicionales de forma gratuita, entre ellas: cobertura por B/. 10,000 para las pertenencias dentro del hogar tales como daños a equipos electrónicos como computadora, nevera, televisión, entre otros; cobertura de B/. 10,000 por daños ocasionados por incendio; coberturas por accidentes personales para el asegurado y familia; y coberturas por gastos médicos para trabajadores domésticos y mascotas. Entre los servicios incorporados pueden solicitar ambulancia por emergencia o, en caso de que algo falle dentro del hogar, la ayuda de especialistas en plomería, cerrajería y electricidad. Además, se les otorgó un bono de descuento de 50% en la primera cuota de la renovación para recompensar el no desplazamiento durante el confinamiento.

