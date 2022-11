“Seguro que ellos no quieren jugar contra España”

Vuelve la Copa Davis, el último compromiso del calendario tenístico de 2022 para aquellos jugadores de las ocho selecciones clasificadas para las Finales de Málaga. Entre ellas se encuentra España, ‘La Armada’ dirigida por Sergi Bruguera y liderada por Roberto Bautista, el tenista con más experiencia de una convocatoria de la que se han ‘caído’ los dos mejores jugadores del mundo: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Bautista parece ‘tocado por una varita’ en esta competición, no ha perdido ni un solo partido este año vistiendo la camiseta de la selección, y llega a la gran cita como el líder de un combinado que completan Pablo Carreño, Marc Granollers, Albert Ramos y Pedro Martínez Portero. Días antes de aterrizar en la Costa del Sol, el castellonense charla con 20Minutos analizando las posibilidades de España en el torneo de naciones, su especial relación con la competición, y el futuro del seleccionador y del combinado nacional.





Llegan otras Finales de la Copa Davis, ¿Con qué sensaciones las afronta?Disfruté mucho de la fase de Valencia, pude jugar a muy buen nivel y la verdad que la Copa Davis para mí es una competición especial para la que me preparo lo mejor posible, con una ilusión increíble. No he sentido nada parecido ni más bonito que jugar en España la Copa Davis.

Ganó en Doha y en Kitzbühel, y llegó a la final en Mallorca, ¿Cómo valora este año a nivel personal?Ha sido de los más complicados, de los más difíciles. No recuerdo haber estado tres meses lesionado, con la incertidumbre de una lesión que no había tenido nunca, que no sabía cómo tratarla, cómo respondería… He estado sin jugar toda la gira de tierra, pero creo que lo que he competido lo he hecho a un buen nivel, el año, quitando esos tres meses, ha sido bueno.

Ojalá el año que viene pueda tener un año regular y pueda hacer un calendario con descansos, porque después de la lesión he jugado mucho intentando competir mucho para recuperar el “tiempo perdido”. Yo me encuentro bien de nivel y físicamente, y con ilusión, como si fuese el primer día.

No ha perdido ningún partido de la Copa Davis esta temporada, ha jugado cinco ¿Se siente el valor seguro de este equipo? Me siento un jugador más experimentado, que ha pasado por muchos momentos en esta competición, y la experiencia ayuda. La Copa Davis al inicio de mi carrera era una competición que me costaba mucho, en la que me costaba dar mi mejor nivel, y con los años la he ido entendiendo, siempre sabiendo la dificultad que tiene y lo caprichosa que es.

¿Qué tiene de especial para usted la Copa Davis por encima del resto de torneos?Es una competición diferente, sientes más nervios de lo normal, ese gusanillo de tener la responsabilidad de jugar en equipo, de representar a tu país… es una competición que te hace especial ilusión o por lo menos a mí.

Creo que te forja mucho como tenista, te da unos valores y la experiencia de jugar con mucha presión, con un público a favor, público en contra… momentos difíciles que luego te aportan mucho en tu carrera individual.

Hablando del público ¿Confía en ese factor cancha para hacer algo grande en esta edición en Málaga (posiblemente la última en España)?Pues ojalá podamos hacer una competición buena y podamos llegar lo más lejos posible. Yo creo que jugar en España es especial, jugar la Copa Davis también, y cuando se juntan las dos cosas todavía lo es más. Yo no he tenido prácticamente vacaciones, he intentado prepararme lo mejor posible sabiendo la dificultad que tiene esta competición y, como siempre, intentaré dar lo máximo y a ver si podemos jugar una buena Copa Davis.

Roberto Bautista ya lucha el primer punto para España ante Corea EP

Sin Rafa ni Alcaraz… ¿Cómo se preparan unas Finales sin los dos mejores jugadores del mundo?Al final cada uno intenta centrarse en uno mismo. Aunque sea una competición por equipos cada uno se prepara lo mejor posible, hace sus entrenamientos, su preparación física… todo para intentar llegar de la mejor manera posible. Todo ello sabiendo que llega a final de año, después de casi tres semanas sin competir. La Copa Davis es muy bonita pero también muy complicada.



La primera rival es Croacia ¿Cuál es el plan, qué análisis hacen?Todavía no hemos aterrizado en Málaga, pero por nombres creo que es uno de los equipos más fuertes de la competición y bueno… seguro que ellos tampoco quieren jugar contra España. Nosotros tenemos que ir poco a poco y ya nos centraremos un poco más en el análisis de cada partido cuando se vaya acercando el día de competición.

Quizás la parcela más débil de España es el dobles, ¿da respeto jugarse la eliminatoria en un hipotético partido decisivo ante Mektic y Pavic, una de las mejores parejas del mundo?Los dos individuales son muy duros, Cilic y Coric, muy muy duros. Ellos tienen un equipo muy compensado al igual que nosotros… Tenemos que pensar en nosotros mismos, tenemos que confiar en el equipo y seguro que si competimos a buen nivel tendremos nuestras opciones de ganarles.

El progreso de España es incuestionable, pero los tenistas integrantes del equipo se reunieron en París [durante Roland Garros] para hablar del futuro de Bruguera a los mandos de la selección. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algo que no funcionara antes y a partir de entonces sí?Después de esa reunión no se ha hablado más, ahora mismo el capitán es Sergi Bruguera, estamos en la final de la Copa Davis que es donde queríamos estar y vamos a competir y a darlo todo por el equipo.

Ya se tomarán decisiones cuando toque, a su debido tiempo, y no mitad de una competición.





¿Cree que la rápida llegada de Alcaraz motiva más a los chicos jóvenes que ya entrenan con vosotros como Daniel Mérida o Daniel Rincón? ¿Cree que habrá una ‘Quinta de Alcaraz’?Tenemos un equipo joven con Alcaraz, Davidovich, Pedro Martínez… también estamos nosotros completando el equipo. España es uno de los mejores países a nivel tenístico y yo creo que siempre va a tener un gran equipo de jugadores para la Copa Davis, siempre vienen jugadores nuevos y de mucho nivel.

Sobre la United Cup, sustituta de la ATP Cup, ¿cómo valora este cambio?A mí me ha venido mal que surja esta United Cup. Han cambiado los puntos, han vuelto a cambiar el formato… Yo jugué muy bien el año pasado y este año no voy a tener la posibilidad de ir ni de jugar. Que estén haciendo tantos cambios constantemente en el calendario a mí personalmente no me gusta.

¿Qué es la United Cup? La ATP ha creado un nuevo torneo de naciones mixto que se disputará entre el jueves 29 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023. Considerado el sustituto de la Copa Hopmann, termina con la ATP Cup, el torneo de naciones masculino creado por el circuito profesional para competir con la Copa Davis (organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF)).