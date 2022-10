Seguridad social, 48 años de deterioro a la vista de todos

El empresario señaló que no se aprobaron todas las recomendaciones propuestas y se ajustaron, a lo que políticamente era factible. Aprobada la ley se advirtió que antes de diez años habría que hacer nuevas reformas, indicó. Algunos de los elementos que no fueron incluidos en la Ley fue un traslado al sistema mixto donde debió ser obligatorio a los jóvenes de 45 años, en vez de 35 años, tampoco ajustaron la edad de jubilación, ni el número de cuotas necesaria para jubilarse.

Considera que la actual junta directiva de la CSS y las anteriores, no cumplieron con su responsabilidad legal, según obliga la Ley 15 del 2005, al no contar con el mínimo de reserva exigida de 2.25 veces el gasto anual del año anterior en pensiones, insistió. Tribaldos se refirió a un deterioro histórico que ha sufrido el sistema de pensiones desde hace más de 40 años.

