Seguridad le mete un toletazo en la cara a ciudadano en Arraiján, CSS responde

Entre el intercambio de palabras, el seguridad le mete un toletazo en la cara y luego le pega en la pierna izquierda al hombre, diciéndole entre gritos y amenanzas, “tú crees que eres más malo que los demás… Me vas a pegar, anda para allá.”. En el video además se ve como él que graba anuncia la acción y otro le dice que no lo siga haciendo, es decir, que no grabe más, a lo que también agrega el dueño del video, que los agentes han sido abusivos.

