Segundo Tribunal revoca fianza a favor de Aaron Mizrachi en caso Jal Offshore

Un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la magistrada suplente Alina Hubiedo, revocó el beneficio de fianza a favor de Aaron Mizrachi, en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Off shore, Ltd y la liquidada casa de valores Financial Pacific.

El fallo sostiene que revoca la decisión de primera instancia porque Mizrachi “no ha concurrido ante las autoridades a rendir declaración indagatoria, requisito establecido para perfeccionar la fianza de excarcelación”, de acuerdo con lo dispone el artículo 2174, ordinal 6, del Código Judicial.

Plantea que lo anterior ha ocurrido a pesar que “el investigado tiene pleno conocimiento de la causa y acusaciones en su contra, ya que posee abogado particular.”

La magistrada Hubiedo también destaca que Mizrachi se ha mantenido fuera del país, por lo que la Sala considera “no ha mostrado mayor interés en responder a la solicitud de comparecer al proceso”.

Asimismo, alega que el artículo 2128 del Código Judicial plantea que al analizarse la vigencia o no de determinada medida cautelar debe evaluarse, entre otros aspectos, que el beneficio de fianza no sea aprovechado por el imputado para sustraerse de los deberes que le impone el tribunal, y que la orden de arresto girada por la fiscalía en este caso “busca asegurar que atienda el proceso” y “responda por las acusaciones que contra él se han levantado, ya que no se evidencia residencia fija y no está en el país desde 2015”.

Aduce la magistrada, que uno de las principales objetivos del proceso penal es garantizar la presencia del imputado durante el juicio, lo que a su criterio se vería afectado con la desatención del proceso, así como la necesidad de comparecer ante el fiscal para aclarar cualquier interrogante que surja durante la investigación.

A Mizrachi se le vincula al caso por ser representante legal de Caribbbean Holding Services Ltd, empresa que depositó $50 mil a favor de Jal Offshore, Ltd a través de Financial Pacific. Según la pesquisa, la irregularidad se produce porque dicha casa de valores realizaba operaciones no acordes con su licencia “y no existe justificación de la transacción realizada por la alta suma de dinero”.