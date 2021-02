Segundo juicio político a Donald Trump comienza, te explicamos las claves del impeachment | Noticias Univision Política

Trump no asistirá al juicio y no presentará ninguna declaración por escrito, dijo uno de sus abogados después de que los demócratas pidieran su declaración bajo juramento.

La defensa de Trump argumenta que el Senado no puede actuar contra el acusado “porque no ocupa ningún cargo público del que pueda ser destituido”, que es la pena que puede imponer la cámara si llegara a hallarlo culpable. El argumento de los abogados de Trump es: ¿si no se puede aplicar la pena, para qué sirve el juicio?

You May Also Like