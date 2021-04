Segunda paliza del Efes al Real Madrid en dos días que complica la permanencia blanca en la Euroliga

También Vukcevic puso energía y ganas por al menos no salir con la paliza. Micic sí quiso hacer sangre, tras no aparecer en el primer encuentro, y el Efes siguió muy atento en defensa . Beaubois confirmó el segundo repaso en Estambul para un Madrid que le había dado para competir hasta topar con un aspirante serio al título.

Con la baja de última hora de Tavares, también sin Alocén, los de Laso tiraron de sus galones. Era una final y así lo entendió la pareja balear, un buen ejemplo para Vukcevic y Garuba. El Efes entró en calor antes y no tardó en escaparse (20-10), con Larkin entonado y los turcos en un alto ritmo que el Madrid no supo parar.

Al Madrid le tocaba sufrir y el Efes lo quiso hacer incluso indoloro. Los de Ergin Ataman no dieron pie a la sorpresa y de inicio sacaron una versión seria y efectiva. El Madrid no se pudo defender con un segundo cuarto que mantuvo de más de 10 puntos abajo a los blancos , tirados por el orgullo de Llull y Rudy.

