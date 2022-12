Segunda fase del diálogo por Panamá aún no concreta facilitador; UP solo explora

¿Cuáles son las condiciones de la EI-DiSTReC para ser facilitador del diálogo? Esperan tener autonomía del proceso, independencia en la toma de decisiones y que haya una logística para el diálogo. Además, sugieren cambiar algunos aspectos de los acuerdos del diálogo, por ejemplo, que no sea televisado, solo grabado. Este último punto no fue del agrado de las alianzas, que de inmediato lo rechazaron.

¿Quién será el facilitador para la segunda fase del diálogo por Panamá? Esta pregunta aún no tiene respuesta, pues la participación de la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos (EI-DiSTReC) de la Universidad de Panamá (UP) en este proceso aún no es oficial.

