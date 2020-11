Según Rusia, pruebas muestran que eficacia de su vacuna supera el 90%

Los datos se basan en resultados obtenidos 21 días después de la dosis inicial y se publicarán en una revista médica revisada por pares, según el comunicado. La tasa de eficacia de 92% se basó en 20 casos confirmados de Covid-19 divididos entre los voluntarios vacunados que recibieron dos dosis y aquellos que recibieron el placebo. No se han reportado eventos adversos inesperados y el monitoreo continúa, dijeron los patrocinadores. El ensayo incluirá un total de 40.000 personas, pero aún no todos se han vacunado.

You May Also Like