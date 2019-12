¿Seguirá la hegemonía de los 3 Grandes en 2019?

“Creo que el tenis está en un mejor sitial de lo que estaba hace 20 años cuando yo aparecí, y ya estaba en un buen lugar”, añadió. “Siempre hay altibajos, pero no me escucharán hablando mal del tenis”.

Por allá de 2002, cuando Federer aún no había ganado la primera de sus 20 coronas de Grand Slam y las redes sociales no existían, la ATP promovía el eslogan “New Balls Please” — una referencia a una generación emergente que eclipsaría a las figuras establecidas. De la docena que salían en la imagen, gente como Lleyton Hewitt, Andy Roddick y Gustavo Kuerten, el único que se mantiene en actividad es Federer.

You May Also Like