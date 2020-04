“Seguimos con escasez, traen equipos de manga corta y cubrimos con bolsas el resto del brazo”

Preguntado por si cree que sufriremos nuevos brotes de la pandemia , el médico asegura que sí, para otoño e invierno, “pero no tan salvajes” y para entonces, espera, “igual estamos mejor preparados y la sociedad más concienciada con los hábitos de higiene. Habrá que aprender a vivir con este virus , no podemos tenerle miedo, hay que aprender y seguir adelante como con otras pandemias”.

La sociedad, continúa, “también tiene que ayudar porque en una consulta vienen a veces tres y si no las atiendes te increpan, aunque en general no es así”. Sobre los aplausos de las 20 horas, dice, los agradece, aunque teme que “cuando esto termine volveremos a lo de siempre : listas de espera, poco tiempo, gente cabreada. En Atención Primaria cada vez quieren que asumamos más funciones pero las condiciones son peores”, lamenta.

Barbado cuenta que “son muchos los ejemplos: una vez llegaron unos EPIs de manga corta y tuvimos que ponernos bolsas para cubrir el resto del brazo “. Lamenta que “nuestro caso no es excepcional, hay problemas en todas las comunidades. En general, algo ha fallado , no es por un gobierno u otro”, considera.

En España, casi 27.000 sanitarios se han infectado del nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, esto es, el 15% del total de casos confirmados hasta la fecha (172.541). Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) entre el 11 y el 14 de marzo, el 41% de los encuestados afirma que no puede seguir los protocolos de seguridad de Ministerio porque no tiene el material necesario y el 37% no tiene material para proteger a los pacientes. Además, el 58% de los sanitarios preguntados cree que su nivel de protección frente al coronavirus en su lugar de trabajo es insuficiente.

