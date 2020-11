Seguidores de Jacky le envían mensajes de aliento: ‘Dios te dé la fortaleza’

Dolida por esta gran pérdida Jacky no había subido ni historias ni “post” a su cuenta personal de Instagram hasta la noche del sábado, y en una de sus últimas publicaciones sus seguidores le han mandado muchos mensajes de aliento. “Cuanto siento lo de tu mamá Jacky, Dios la tenga en la gloria, ya tienes un ángel que te cuidará. Mis condolencias”, “fuerza Jacky”, “que Dios te dé el consuelo que necesitas… Siento mucho tu pérdida, fuerza Jacky”, “te amamos, mucha fuerza”, “mis más sentido pésame”, “que Diosito te dé mucha fuerza @jackyguzmanpty mi peque hermosa, y resignación para tan grande pérdida. Parece mentira, muy difícil de creer que hoy estemos y mañana no, mucha fuerza para Luccia para que también pueda asimilar la pérdida de su abuelita”, fueron algunos mensajes para la expresentadora de TV.

