Seguidores de Donald Trump toman el Congreso de EE UU para impedir que certifique el triunfo de Biden

Y al final, después de tanta gasolina vertida , fuego: los seguidores de Trump alcanzaron el Capitolio , superaron los sistemas de seguridad y entraron en el edificio, donde a esa misma hora se reconocía el triunfo demócrata. No hubo tal, pues la violencia obligó a suspender la sesión y evacuar a varios miembros del Congreso, como la presidenta Pelosi o el propio Mike Pence. Buena parte del resto de políticos se escondían en sus propios despachos. “Nos están diciendo que guardemos silencio, no puedo creer que tenga que escribir esto”, escribía uno desde las redes sociales.

