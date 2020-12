Seguidor de 76ers devolverá a Bench reliquias subastadas

Bench, quien cumplió 73 años esta semana, dijo en octubre a The Associated Press que planeaba usar el dinero recaudado para financiar la educación universitaria de sus hijos menores.

“Durante las 16 temporadas siguientes, me reuní con Johnny en cada pretemporada en Tampa y, junto con sus admiradores, lo vi participar en los Juegos de Estrellas y las Series Mundiales. Desde luego, también atestigüé su exaltación al Salón de la Fama”, dijo Horwitz mediante un comunicado. “Cuando supe de la subasta de los recuerdos de Johnny, me sentí impulsado a participar, con la meta de devolver algunos de los artículos a la familia Bench y a los fanáticos de Johnny”.

The Associated Press • 12 Dic 2020 – 11:26 AM

You May Also Like