“Seguid así, ha sido una gozada”

“No soy experto, pero no he visto fallo alguno (“alguno sí”, apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente”, señaló el Rey.

“En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada”, dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

