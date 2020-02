Seductoras, dramáticas, controladoras… ¿Qué es el trastorno histriónico de personalidad?

Una persona histriónica puede convertirse gradualmente en persona non grata o tóxica para los que comparten la vida con ella . Según el grado de proximidad y cariño, habrá que decidir si es preferible alejarse de ella o permanecer a su lado. En este último caso, hay que ser comprensivo con el otro hasta cierto punto (recordando que los histriónicos ven su comportamiento como normal) pero, a la vez, sin consentir faltas de respeto, ignorando sus llamadas de atención dramatizadas y no entrando en su juego de manipulación .

