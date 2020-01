Secuestro abre debate | La Prensa Panamá

El secuestro ha iniciado una reflexión en las iglesias sobre sus actividades en los países islámicos. “Deberíamos pensar en quiénes somos y a dónde vamos con nuestro trabajo de misión”, afirma el ex presidente del Consejo Cristiano de Corea, la mayor organización paraguas de los protestantes, Park Jong Soon, en entrevista con dpa. Vea Rehenes surcoreanos están vivos

