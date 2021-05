Secuestran a unos 200 estudiantes de una escuela en Nigeria

El secretario del gobierno provincial, Ahmed Matane, confirmó el ataque, pero no pudo concretar la cifra de estudiantes raptados. “Sí, ha habido un ataque a la escuela coránica, pero no tenemos aún la cifra exacta de estudiantes que han sido secuestrados. Estamos en contacto con las familias de la zona para determinar cuántos niños han sido secuestrados”, explicó.

