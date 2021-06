Sector energético de Estados Unidos tiene menos ‘zombi’

Las empresas zombi reciben su apodo debido a su tendencia a cojear, incapaces de ganar lo suficiente para librarse de sus obligaciones, pero aún con suficiente acceso al crédito para renovar sus deudas. A veces son un lastre para la economía porque mantienen activos inmovilizados en empresas que no pueden permitirse invertir y desarrollar sus negocios. Sin duda, no todas las empresas que se convierten en zombi están destinadas a seguir siéndolo para siempre.

Operadoras de oleoductos como Kinder Morgan Inc. y Targa Resources Corp., y exploradores de shale como CNX Resources Corp. y Comstock Resources Inc., figuran entre las que salieron de la lista.

