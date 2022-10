Sector empresarial impulsa tres pilares para el IVM

Como parte de las acciones para empujar reformas estructurales que le aporten sostenibilidad a largo plazo al subsistema exclusivo de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), algunos empresarios y sectores de la sociedad creen que se debe considerar la propuesta de los tres pilares para garantizar la subsistencia de las jubilaciones.

El tema fue abordado este martes 11 de octubre en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por expertos y como parte del programa estratégico de seguimiento al compromiso de monitorear los pilares presentados por este gremio en la Agenda País 2019-2024, donde se analizó el pilar de seguridad social: sistema de pensiones.

Luego que la Organización Internacional del Trabajo entregó el informe que confirmó que el subsistema de pensiones del IVM se quedará sin reservas en 2024, el gremio empresarial considera que toca entrar en acción.

Marcela Galindo, presidente del gremio y a través de un video pregrabado, recordó que en 2019 se le presentó a los entonces candidatos presidenciales el documento final de la Agenda País 2019 con propuestas concretas, que incluían los temas de salud y seguridad social.

“Somo consientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir no es fácil y que probablemente no lo resolveremos antes de que se acabe el periodo del presidente Laurentino Cortizo, sin embargo ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza”, dijo Galindo, al referirse a las pensiones de la CSS.

El primer pilar propuesto considera a las personas que han pagado pocas cuotas y para las cuales se propone que se le otorgue una pensión básica similar a la de 120 a los 65, con un diferencial, según la cantidad de cuotas que haya aportado. Se calcula que hay unos 180 mil personas en esta situación que no van a poder recibir una pensión porque no cumplirían con la cantidad de cuotas necesarias. Es decir, son aquellas personas que solo han pagado entre 5 y 10 años de cuotas a lo largo de su afiliación a la CSS.

“Nosotros vemos que esto sería algo justo”, señaló Cesar Tribaldos, exdirector de la CSS, quien participó en el conversatorio junto a Francisco Bustamante, exsubdirector de la CSS y el consultor Jorge Nicolau.

El segundo pilar sería con base a lo que el asegurado ahorra con el pago de sus cuotas y no tendría que estar subsidiando al sistema de beneficio definido. Con este pilar se fijaría una contribución definida obligatoria, basada en ingresos que entran en una cuenta de ahorro individual.

El tercer pilar consiste en un ahorro voluntario adicional a lo que aporta el asegurado a las cuotas que podrían ser de una cantidad definida de $25, $50 o más mensual, que irían a una cuenta o fondo de ahorro, que puede ser en una cuenta privada o en la misma CSS, explicó Tribaldos.

Aunque es una propuesta del sector empresarial, Tribaldos considera que es la junta directiva de la CSS la que tiene que agarrar la batuta para presentar una propuesta.

Señaló que si dentro de la junta directiva de la CSS hay algunos directivos que se oponen a esta propuesta, se necesita hacer docencia con los representantes de esos sectores que se oponen para que entiendan sobre la urgencia de tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad del programa de pensiones.

Lo cierto es que cualquiera de las propuestas que se analice requerirá de considerar medidas paramétricas relacionadas con la edad de jubilación y las cuotas, dijo.

“El sistema actual con el cálculo actuarial que se hizo hace más de 30 años establece que se iba a vivir 11 años más después de jubilado, pero la realidad es que hoy en día estamos viviendo más de 21 años, lo que significa que lo que aportó el asegurado no alcanza para pagar esas jubilaciones”, agregó.

Sino se aplican medidas paramétricas habrá que reducir el porcentaje de jubilación que le corresponde al asegurado, es decir, que en lugar del 60% podría ser 40% del salario porque los ahorros no van a alcanzar, agregó.

En el conversatorio se planteo que una de las opciones puede ser el aumento de los impuestos para alimentar el subsistema de beneficio definido de la CSS, pero es parte de los que se tiene que discutir entre las partes.

Se debe empezar por sentar en la mesa a los tres sectores (empresarios, trabajadores y gobierno) para tratar de encontrar una fórmula, dijo el consultor Jorge Nicolau. De lo contrario, el país corre el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del régimen, que podría alcanzar niveles críticos con alto costo social.





