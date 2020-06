Sector de la construcción pierde $30 millones a diario

Hace dos meses y medio que se paralizó la industria de la construcción en Panamá lo que ha generado pérdidas diarias que ascienden aproximadamente a 30 millones de dólares, es decir 2 mil 160 millones de dólares, aunado a que el sector venía golpeado desde hace ya tres años.

El presidente de la Cámara Panameña de la construcción (Capac), Jorge Lara señaló que esta cifra no solo atañe a la construcción de obras, sino a sus actividades conexas como los bancos, proveedores, subcontratistas, mano de obra, materiales de construcción, compañías aseguradoras y alimentos.

“Es lo que se produce en el país diariamente. Cada dólar que se invierte en la construcción se triplica en la economía”, señaló.

El sector de la construcción, el cual es el tercer generador de empleo en el país con 172 mil 877 plazas de trabajos (hasta agosto de 2019) y con un aporte del 15% al producto interno bruto (PIB), es uno de los más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus que se registra en el país desde mediados del pasado mes de marzo.

Actualmente, la construcción pública, forma parte del segundo bloque de actividades económicas que inició el pasado lunes, sin embargo solo se han autorizado 11 proyectos de 29 que fueron solicitados por el Ministerio de Obras Públicas, mientras que la construcción privada, pertenece al Bloque 3 y no tiene fecha de inicio.

Lara explicó que ante esta situación ellos están solicitando el pago de las cuentas adeudadas para inyectar ese dinero a los proveedores y subcontratistas, lo que genera un capital para el sector público.

“No habrá obras nuevas sino que se va a continuar con las obras que estaban en proceso”, aclaró Lara.‘

11 proyectos públicos ha autorizado el Ministerio de Salud para su reapertura. 2% va a decrecer la economía panameña este año a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez indicó en su momento, que la construcción y los promotores se les darán incentivos para que rescaten los proyectos que están estancados.

“Hay otras actividades que no están contempladas dentro de la ley de incentivos de la industria pero que son necesarias para mejorar y ser mucho más fuertes”, añadió.

Para Elisa Suárez, secretaria ejecutiva de Convivienda perder 30 millones de dólares diarios desde hace dos meses, sin saber hasta cuando, es muy difícil. Esto no lo aguanta ni las grandes empresas, expresó la empresaria.

Explicó que el sector está totalmente detenido. “No hemos podido entregar viviendas, no hemos podido continuar con los trámites hipotecarios de los clientes que ya estaban aprobados, no sabemos cómo va la banca a evaluar a estos clientes que ya tenían comprada una vivienda y que no se les ha podido entregar, y no podemos hacer gestiones de arreglos si tienen problemas”, agregó Suárez.

Indicó que al parar la construcción, también se detiene el proceso administrativo, lo que deja “responsabilidades grandes con los bancos“, provocando que algunas de las empresas del sector no arranquen por la situación, o que quiebren.

Acotó que es importante definir las relaciones laborales, los paquetes de ayuda que se puedan hacer a través de la banca pública o privada.

A la baja

Lara no descartó que el aporte del sector de la construcción al PIB pueda ser menor este 2020 que en años anteriores.

“En dos meses y medio de estar cerrados, los aportes no serán igual a años anteriores, por lo que es difícil proyectar que va a suceder en los próximos meses del año porque aún se desconoce la fecha de la reapertura para la construcción privada“, añadió.

Este año Panamá va a decrecer un 2%, sin embargo, los organismo internacionales estiman que en el 2021 el país puede crecer un 4%.

