Sector bancario pide trabajar para que Panamá no pierda el grado de inversión

Al igual que Sentmat, el financista Alvaro Naranjo no ve ningún impacto directo en la operación del sector bancario y comenta que actualmente hay liquidez en el mercado local e internacional, por lo cual no debiera registrarse un incremento pronunciado en los intereses a raíz del aumento del riesgo que plantea la calificación. “Hay que trabajar para no perder el grado de inversión del país”, acotó.

La ejecutiva opina que en el corto plazo no debe ocurrir ningún deterioro en la operación del sector bancario panameño por la rebaja en la calificación, pero advierte que la situación no será igual si el país pierde el grado de inversión.

You May Also Like