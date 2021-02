Sector agropecuario, es crucial para rescatar la economía en México

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, dijo “que son muchos los retos que el sector debe enfrentar en el corto plazo” y no se superarán si todos los actores del sector agroalimentario mexicana tiran para un solo lado. Para ello es necesario, dijo, que el campo siga trabajando para asegurar alimentos en México y no debilitar la cadenas productivas, sino reforzarlas, para mantener los flujos comerciales con el exterior.

