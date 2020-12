Sector agropecuario creció un 5% a pesar de la pandemia del COVID-19 en Panamá

El ministro destacó que este crecimiento se ha debido a la defensa del productor panameño y por ello seguirán evitando importaciones no necesarias y que no cumplan con las normativas, lo que ha creado una confianza del sector; por lo que, hoy ven con mucha satisfacción el aumento en más de ocho mil hectáreas este año en la siembra de arroz.

