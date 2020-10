Secretos de la vejez | La Prensa Panamá

Ya estoy por iniciar la vivencia de los 84 años, que no se fuman en cachimba. He sufrido los achaques normales de una larga vida, algunos bastante serios, pero, en términos generales, tengo la fortuna de gozar de una salud razonablemente aceptable.

No lo enfoco como un deterioro, que claro que lo es, sino como el inicio de una “nueva vida” antes no vivida, llena de sorpresas, muchas de ellas muy agradables, como por ejemplo: si los hijos son una bendición 4+4=8… y los nietos, una doble bendición 14+4=18… ¡Imaginen lo que son los 26 + 8 bisnietos! Son, por lo menos, una triple bendición y una nueva visión de futuro que no nos permite por un sólo minuto dejar de pensar en el futuro del país que tanto queremos.

Cuando un amigo sugirió sumar mi nombre a un grupo de ciudadanos dedicados a la reflexión y acción, otro comentó: “éste señor no para…” ¡¿No para?! ¿Cómo voy a parar, si tengo que lograr un país legítimamente democrático y justo para bisnietos que están en primera infancia? ¡Yo tengo que pensar y accionar para los próximos 100 años de mi país!

Cuando alguien preguntó a Clint Eastwood (de largos 80 años) qué programa tenía para el futuro, él contestó: “inicio mañana una nueva película”. Le ripostaron, ¿cómo lo haces? Y él contestó: “I don’t let the old man in!” (No dejo entrar al viejo). Así vivimos nosotros: no dejamos entrar al viejo.

Y, ¿cómo se hace para evitar al alemán? Pues pensando, opinando y accionando con ideas radicales que molestan a todos los corruptos en gobiernos que parecieran odiar a su país… ¡y a su gente! ¿Cómo hacemos para no perder la esperanza en esta larga lucha? Lo escribió André Maurois: “el arte de envejecer es el arte de conservar la esperanza”.

“Se arruga la cara pero no hay que dejar que se arrugue el espíritu”, dijo Montaigne.

Cuando los jóvenes “políticos” (con “p” minúscula), para insultarlo a uno solo tienen “viejo de…”, muestran su poca monta y su cerebro vacío, porque todos los seres humanos quisieran llegar a ser viejos. Nosotros ya estamos aquí y ustedes, jovencitos, no tienen ni idea si llegarán. En la juventud, jovencitos, aprendemos…pero en la madurez, entendemos. Cicerón escribió una vez “el viejo no puede hacer lo que hace el joven; lo hace mejor”.

Nosotros procuraremos nunca llegar a ser viejos quejumbrosos, y lo haremos siempre, conservando la capacidad de soñar . Jamás dejaremos de soñar en nuestro Panamá como país con una moderna democracia participativa y justa, en la que todos los panameños nos empoderemos y construyamos la nación que queremos para nuestros hijos, nietos y bisnietos.

Esta nación debe resolver los cinco problemas básicos de su hoy inaceptable desigualdad: agua, educación, salud/CSS, seguridad/justicia y planificación.

Para todos hay ideas claras con apoyo mayoritario, que sólo requieren de un presidente que dé un golpe certero al timón de mando, sacudiéndose de los ministros que están para servirse –para entonces, con una credibilidad renovada-, convocar a toda la sociedad para consensuar las medidas radicales que corrijan rumbo y constituyan nación.

Nunca seremos muy viejos para soñar en esta nación, donde la tierra está abonada con las acciones de cinco generaciones de nuestra familia y renovada con tres generaciones más que tienen todos y todas, el mismo espíritu nacional de lucha.

El secreto, queridos lectores, ¡es no morirse antes de morir!

El autor es fundador del diario La Prensa