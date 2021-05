Secretaría general de la OEA califica a Hamas como una organización terrorista

Durante un conversatorio titulado “Dilemas y desafíos de Israel para combatir el terrorismo”, realizado este fin de semana, el analista internacional Gabriel Ben Tasgal manifestó que en esta ocasión la estrategia de Israel es intentar debilitar al máximo en los días que quedan a Hamas para que dure mas tiempo la próxima explosión de violencia. En esa misma línea, la periodista Ana Beris Jerozolimski, del semanario hebreo Jai, indicó que Israel no ha aceptado hasta ahora la mediación para poner fin a las hostilidades, porque está logrando asestar duros golpes en toda la infraestructura de poder de Hamas, entre ella los miles de kilómetros de túneles cavados debajo de Gaza, que son un tesoro estratégico no solo porque les permiten esconderse sino porque pueden desplegar gran cantidad de actividades, incluido el almacenamiento de cohetes.

