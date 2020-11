Sech y sus 300 pares de Jordan 1… tiene unas muy antiguas y las más caras

Estas son como su par de la suerte. Para él es tan loco tenerlas. “A mí me gusta todo de DJ Kahled, pero cuando vi las zapatillas, me gustó aún mucho más. El rojo es uno de mis colores favoritos”, enfatizó.

El reguesero panameño contó que siempre le han gustado las zapatilla y hasta pensó en algún momento que nunca las tendría en sus pies. “Siempre me han encantado las zapatillas, pero ahora sí tengo el dinero para comprarlas. Pero siempre las he amado”, comentó el ganador del Latin Billboard, quien se ha gastado más de 100 mil dólares en las Jordan. ¡Santo!

