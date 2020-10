Sech y Erika Ender triunfan en los Latin Billboards

“Quién imaginaría que de una tarde en la que dos amigos nos juntamos a crear, terminaría sumando a una cadena de talentos y haciendo que el mundo cantara en español. Esa tarde fue el 15 de septiembre de 2015, en la que Luis Fonsi me compartió la idea mágica que tenía de separar las sílabas de la palabra despacio y su necesidad de siempre honrar su isla le hizo tararear en el fraseo ‘vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico’. Me hizo emocionarme y responderle de inmediato: ‘Hasta que las olas griten: ¡ay, bendito!”, escribió Ender en su cuenta en Instagram.

