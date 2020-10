Sech: ‘Sigo soñando despierto’ | Dia a Dia

Sus nominaciones a los Latin Grammy 2020 tiene a todo Panamá muy contento, pues hemos sido testigos del esfuerzo, las ganas y el positivismo que tiene Sech en su carrera musical. Panamá tenía rato años de no tener a un representante “grande, de peso” en el género urbano. Ahora, los panameños esperan que en noviembre – en las dos categorías en las que Sech está nominado – se grite su nombre para saber que esto no es un sueño, es una realidad.

