Sech: ‘Quiero llegar lo más alto que pueda’…viene el disco

Recordemos que Sech realizó “Otro trago” con Darell, que se viralizó, reunió 447 millones de reproducciones en YouTube y fue nominado en dos categorías del Latin Grammy. Pero su carrera no se queda allí, pues este año pretende lanza el disco titulado “One on One”.

Sech sigue dando qué hablar con cada uno de sus temas. A nivel nacional está pegado y a nivel internacional es uno de los artistas que encabezan la lista de los más exitosos del género urbano en estos tiempos. “Realmente no puedo hablar por nadie más que por mí y yo quiero llegar lo más alto que pueda. Yo creo que todos los compañeros están trabajando para llevar el género más salto, seguir rompiendo barreras, pero el curso no sé exactamente a dónde nos va a llevar, lo que sí sé es que por el momento lo estamos haciendo bastante bien”, explicó el panameño en una entrevista en México sobre el curso del género.

