Sech: ‘La gente piensa que vivo entre mujeres, entre dólares’

El boricua reguetonero Wisin lo ha considerado para ser parte del proyecto Legendarios, que engloba a la crema y nata del urbano latino. “Todavía me falta muchísimo. ¡Leyendas son ellos! Wisin y Yandel me invitaron a ese álbum, y vamos en camino a alcanzar esa figura”, finiquitó el panameño humildemente y, como muchos otros, encomendando su destino a los deseos de su Creador.

No todo es felicidad y lujos en la vida de Sech, también tiene momentos de tristezas y alegrías que le ha dado su carrera y la familia. Es que la gente piensa que porque es artista y está en la fama es un Dios y no siente… recuerden que somos de carne y eso.

