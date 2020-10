Sech: ‘La fama a mí no me ha cambiado en nada…’

Sech sigue dejando huellas en el mundo musical. Su nombre ya es asociado con el éxito, el cual le costó mucho, pero con disciplina y talento, lo logró.

El cantante panameño brindó una entrevista para Billboard y Honda Stage en la que detalla su lucha para sobresalir en el género urbano.

Una batería fue el primer instrumento del que se enamoró, luego los otros, pero fue su fe la que le dio esa fuerza para convertirse en un gran cantante.

Río Abajo, su barrio, lo recuerda con mucho amor, y a su madre la tiene en un pedestal, pues es ese ser que le inculcó amor, “crecer con mi madre es lo más hermoso y le doy muchísima gracias a Dios por todo lo que me inculcó, que es en lo que verdad soy hoy en día”.

Recuerda que El General, Joey Montana, La Factoría, Makano, Flex, rompieron las barreras, y fueron su ejemplo para lograr su sueño.

En el reportaje habla de la construcción, y allí les decía a sus compañeros que iba cantar, algo que hizo, pero le costó. Pensó en retirarse, y un amigo lo alentó para que sacara otro y lo hizo, “saqué un tema y se pegó en Panamá. Un buen amigo me llama y me dice ‘bro, tienes que venir a Colombia que tú música está sonando bien brutal’, yo tenía fe, pero cuando me decían las cosas era como: ‘wao, de verdad eso está pasando, sí hace poquitito tiempo yo estaba trabajando en la construcción… La historia cambió con Otro trago totalmente, me conoció más gente, me dio respeto y credibilidad en la música”, comentó.

El nombre de Sech, surge cuando estaba grabando su primera canción, no tenía nombre y el productor le puso Sech.

Dice que el amor que le dan sus fanáticos en las giras es lo que más extraña ene ste tiempo de cuarentena, la misma que le ha servido para reflexionar.

Sech, dejó claro que sigue siendo Carlos Isaías Morales, pues la fama no lo ha cambiado. “Es un peso la verdad, yo siento que sí me convierto en un ícono de dónde yo vengo, sabes cuanta gente se va a inspirar. En mi país hay mucha gente con talento, demasiados y si lo logro en verdad, creo que va a ser más fácil para los muchachos que vienen subiendo. Ojalá todos los demás puedan ver lo que se hizo, lo que se está haciendo y que ellos también pueden, que me escojan de referencia. La fama a mí no me ha cambiado en nada y siempre me meto en la cabeza que yo soy Carlos el que canta y ya pues’, tengo un talento que Dios me dio y hasta ahí”.

Vea la entrevista en el siguiente video.

