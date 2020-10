Sech: ‘La fama a mí no me ha cambiado en nada, tengo un talento que Dios me dio y hasta ahí’

“Mi nombre es Carlos Isaías Morales, pero la gente me conoce como Sech”.

Así da inicio una reciente entrevista que se le hizo al artista panameño Sech, por parte de Honda Stage y Billboard.

El pasado 21 de octubre, Sech ganó la categoría artista del año debut en los Premios Billboard de la Música Latina 2020. Días después, el panameño publica en sus redes sociales esta entrevista, donde habla sobre los inicios de su carrera musical.

Sech, oriundo del corregimiento de Río Abajo, recordó que desde pequeño se le inculcó que debía estudiar y trabajar para ser “alguien en la vida”. Desde niño −contó− escribía lo que veía en la calle, donde observó a gente que tomaba tanto el buen como el mal camino. “Gracias a Dios tomamos el buen camino”, expresó.

En la entrevista, Sech dijo que tocaba la batería en la iglesia. “Yo tenía un empeño brutal con eso de la música”.

El panameño, quien trabajó en el sector de la construcción, señaló que desde esa época sabía que tenía un talento, pero que tenía que seguir aprendiendo.

Durante esta cuarentena a causa de la Covid-19, Sech confesó que ha tenido tiempo de reflexionar mucho.

“Es un peso de verdad, yo siento que si yo me convierto en icono de donde yo vengo, ¿sabes cuánta gente se va a inspirar? En mi país hay gente con talento y, si lo logro, va a ser más fácil para los muchachos que vienen subiendo”, comentó.

Añadió que ojalá todos los demás puedan ver lo que se hizo, lo que se está haciendo y que “me escojan de referencia”.

“La fama a mí no me ha cambiado en nada y siempre me meto en la cabeza que yo soy Carlos el que canta y ya pues, tengo un talento que Dios me dio y hasta ahí”, concluyó.